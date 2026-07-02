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Odbyt vozidiel Tesla sa v druhom kvartáli zvýšil, pomohla aj Európa

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Na snímke Elon Musk. Foto: TASR/DPA

Európania, ktorých nahnevala Muskova podpora krajnej pravice, si opäť začali vozidlá Tesla kupovať.

Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) - Predaj automobilov Tesla sa počas apríla až júna zvýšil, pričom išlo o druhý kvartál jeho rastu v rade. Výrobca elektromobilov, ktorého šéfom je miliardár Elon Musk, vo štvrtok oznámil, že v druhom štvrťroku zákazníkom dodal 480.126 áut. V rovnakom období pred rokom to bolo 384.122 vozidiel. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť FactSet, očakávali, že Tesla v druhom kvartáli predá iba 401.000 áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Európania, ktorých nahnevala Muskova podpora krajnej pravice, si opäť začali vozidlá Tesla kupovať. Automobilka nezverejnila údaje o odbyte v rôznych regiónoch sveta, ale predošlé správy európskych automobilových združení ukázali májový rast predaja v Európe. Napríklad v Nemecku odbyt Tesly stúpol o 300 %.

Automobilka vkladá nádeje do predaja lacnejších vozidiel Model Y a Model 3, ktoré na trh uviedla minulý rok. Očakáva tiež, že Európania budú jej autá žiadať aj preto, že stále viac krajín schvaľuje používanie asistenčnej funkcie vodiča s názvom Plne autonómne riadenie (s dohľadom)), ktorá je dostupná v USA. Túto funkciu už schválilo Holandsko, Estónsko, Grécko a Litva.

Akcie Tesly sa úplne zotavili z hlbokého prepadu zo začiatku minulého roka a za ostatných 12 mesiacov ich cena vzrástla o viac ako 40 %.
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