Odbytové ceny chleba a pečiva sú neudržateľné

Bratislava 26. mája (TASR) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje, že za posledné dva mesiace náklady na výrobu pečiva, chleba, ale aj koláčov a cestovín stúpli opäť v dvojciferných číslach. Pekárom tak nezostáva iné ako znova zvýšiť odbytové ceny a pokryť zvýšené náklady.



"Pekári, cukrári i cestovinári zažívajú najturbulentnejšie obdobie v histórii samostatného Slovenska. Žiaľ, pekári nedostali žiadnu pomoc počas pandémie a ani počas vojny. Nedisponujú už žiadnymi rezervami, ktorými by mohli tlmiť rastúce náklady. Mrzí nás, že to v konečnom dôsledku v rastúcich cenách vnímajú predovšetkým slovenskí spotrebitelia. Ani štvrť roka od začiatku vojny, ktorá sa začala 24. februára, však nebol agrorezort schopný spraviť pre potravinárov absolútne nič," uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



Za posledné necelé dva mesiace podľa neho vzrástla cena múky zo 420 eur na 550 eur za tonu, čo predstavuje nárast o 31 %. Ceny olejov, droždia či prípravkov z múky vzrástli o 25 %. Ceny obalového materiálu sú vyššie priemerne o 25 %. Logistické náklady, predovšetkým z dôvodu stúpajúcich cien pohonných látok, vzrástli o pätinu. Ak by tieto nárasty pekári, cukrári či cestovinári do cien nepremietli, museli by pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov či dokonca zatváraniu svojich prevádzok.



"Každá pekáreň má inú nákladovú štruktúru, ale odbytové ceny chleba, pečiva či koláčov sú jednoducho pri aktuálnom dianí na trhoch neudržateľné. Ak to takto pôjde ďalej naozaj hrozí, že niektoré pekárne budú musieť svoje prevádzky zatvoriť. Pekári majú záujem pracovať, ale v mimoriadnej situácii potrebujú mimoriadnu podporu. Štátu totiž platia dane i odvody neustále. V kritickej situácii preto očakávajú pomoc aj preto, že sektor zamestnáva až tretinu ľudí pracujúcich v potravinárstve a vo všetkých regiónoch Slovenska," dodal Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Slovákov. Zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.