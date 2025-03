Odchádzajúci Bundestag bude rokovať o výdavkoch na obranu

Berlín 13. marca (TASR) - Odchádzajúci nemecký parlament sa schádza vo štvrtok, aby prerokoval zmenu ústavy, ktorá umožní prijatie rozsiahleho vládneho balíka výdavkov na obranu a infraštruktúru, a to aj napriek pretrvávajúcim sporom medzi zákonodarcami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výdavkový plán pripravili Kresťanskodemokratická únia (CDU) a ich bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU), ktoré spoločne zvíťazili vo februárových parlamentných voľbách, spolu so svojím pravdepodobným koaličným partnerom, Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Zahŕňa vytvorenie osobitného fondu na obnovu infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur, ako aj uvoľnenie prísnych pravidiel zadlžovania krajiny zakotvených v ústave s cieľom umožniť zvýšenie vojenských výdavkov.



Zmena dlhových pravidiel by si vyžadovala reformu ústavy, na ktorú je potrebná dvojtretinová väčšina v Bundestagu, dolnej komore nemeckého parlamentu. Straty najmä SPD vo februárových voľbách znamenajú, že blok CDU/CSU a SPD by túto hranicu nedosiahol, keď sa novozvolení zákonodarcovia ujmú svojich kresiel v Bundestagu.



V záujme získania potrebnej väčšiny by sa museli spoliehať na stranu Ľavica (Die Linke), ktorá dlhodobo odmieta zvyšovanie vojenských výdavkov. Tri strany preto navrhujú schváliť program ešte pred zasadnutím nového parlamentu. Na to však potrebujú podporu strany Zelených, menšieho partnera v odchádzajúcej vláde sociálnodemokratického kancelára Olafa Scholza, ktorá doteraz odmietala podporiť celý balík.



Nie je takisto jasné, či Bundestag v starom zložení môže prijímať takéto ďalekosiahle rozhodnutia. Strana Ľavica a pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) podali žaloby na ústavný súd s cieľom zabrániť mimoriadnym zasadnutiam tento a budúci týždeň. Tvrdia, že takéto kroky by porušili práva nastupujúcich členov parlamentu.