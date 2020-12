Odchod Britov z EÚ medzi prvými pocítia obchodníci z Calais

Calais 31. decembra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie so smútkom sledujú obchodníci vo francúzskom prístavnom meste Calais. Tí v minulých rokoch výrazne ťažili práve z príchodu britských turistov.



Jerome Pont prevádzkujúci obchod s vínom a liehovinami Calais Vins uviedol, že po brexite sa obchodníci v Calais budú musieť pripraviť na nové vzťahy s Britániou. Londýn a Brusel síce uzatvorili obchodnú dohodu, ktorá zabránila tvrdému brexitu, neistota však pretrváva. Najmä, čo sa týka množstva alkoholu, ktorý si Briti budú môcť z EÚ doviezť do Británie, informovala agentúra Reuters.



Pont v tejto súvislosti uviedol, že po brexite sa obchod začne viac zameriavať na zákazníkov zo severného Francúzska, verí však, že Briti budú naďalej chodiť do Calais na nákupy lacnejšieho vína. Zákazníci z Británie sa na tržbách obchodu Calais Vins totiž podieľali približne 30 %.



Ako dodala Iris Crespová z obchodu s vínom a syrmi La Maison du Fromage et des Vins brexit zasiahol viaceré obchody v meste. "Predpokladali sme, že v novembri a decembri budeme mať dobré tržby. Očakávali sme, že Briti sa prídu zásobiť," povedala. To sa však nestalo, k čomu prispela aj pandémia nového koronavírusu.



Sebastien Fournier zo spoločnosti Emile Fournier et Fils, ktorá sa špecializuje na predaj údených rýb, neočakáva v prvom období po brexite výrazné straty. Počíta však s tým, že ku koncu budúceho roka budú tržby v dôsledku brexitu nižšie približne o desatinu.