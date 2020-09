Odchod z EÚ bez dohody môže skresať z HDP Británie 3 percentuálne body

Londýn 14. septembra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody by z jej budúcoročného hrubého domáceho produktu (HDP) mohol skresať minimálne tri percentuálne body. Uviedli to v pondelok ekonómovia banky JPMorgan.



Ekonómovia zároveň dodali, že takýto vývoj pravdepodobne donúti centrálnu banku Bank of England (BoE) zvýšiť nákupy dlhopisov a prípadne aj znížiť úrokové sadzby do negatívneho pásma.



"Odchod bez dohody by mohol stiahnuť z HDP Británie v budúcom roku minimálne tri percentuálne body, čo pravdepodobne povedie k rozšíreniu programu kvantitatívneho uvoľňovania, a prípadne aj k zníženiu úrokových sadzieb pod nulu," uviedli ekonómovia, ktorých citovala agentúra Reuters. BoE zatiaľ drží hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,1 %.



Ako ekonómovia dodali, zatiaľ stále ponechávajú pravdepodobnosť odchodu Británie z EÚ bez dohody na zhruba 33 %. Avšak v prípade, že neústupčivosť na obidvoch stranách bude pokračovať do októbra, táto pravdepodobnosť sa bude zvyšovať.