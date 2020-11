Odchod z EÚ bez obchodnej dohody bude stáť Britániu ďalšie 2 % HDP

Londýn 25. novembra (TASR) - Odchod z Európskej únie bez obchodnej dohody bude stáť britskú ekonomiku okrem už predpokladaných strát v dôsledku samotného brexitu ďalšie 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to v stredu britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR).



Do konca prechodného obdobia, počas ktorého sa Británia a EÚ majú dohodnúť na pobrexitových obchodných vzťahoch, zostáva približne päť týždňov. Medzi vyjednávačmi však stále pretrvávajú rozpory v troch bodoch, ktorými sú rybolov, spravodlivá hospodárska súťaž a riešenie sporov.



V prípade nedohody začne tovar z jednej aj druhej strany podliehať clám a kvótam. Podľa OBR by však zavedenie ciel na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a problémy na hraniciach zasiahli aj odvetvia ekonomiky, ktoré z pandémie nového koronavírusu vyšli do veľkej miery bez úhony.



OBR už skôr prognózoval, že samotný odchod z EÚ v porovnaní so zotrvaním v bloku bude Britániu v dlhodobom horizonte stáť zhruba 4 % HDP, a to aj vtedy, ak Londýn uzatvorí s EÚ dohodu o voľnom obchode. "Toto (nedohoda) bude stáť Britániu v počiatočnom období ďalšie 2 % HDP. Podľa úradu je pritom potrebné počítať s tým, že škody, ktoré ekonomika zaznamená, dokáže do piatich rokov zmazať iba čiastočne.



Nezamestnanosť, ktorá v 3. kvartáli tohto roka dosiahla 4,8 %, by mohla v prípade nedohody dosiahnuť do jedného roka 8,3 %. Úrad počíta aj so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien v porovnaní s centrálnou prognózou a nižšie príjmy z daní a vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie a iné opatrenia by mohli znamenať, že od finančného roka 2021/2022 bude rozpočtový deficit vyšší v priemere o 10 miliárd libier (11,22 miliardy eur) ročne.



(1 EUR = 0,89129 GBP)