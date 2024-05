Odchod z EÚ by Nemecku podľa ekonómov spôsobil vážnu krízu

Berlín 19. mája (TASR) - Prípadné vystúpenie z Európskej únie by spôsobilo Nemecku vážnu hospodársku krízu a trvalú stratu prosperity obyvateľstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v nedeľu odvolala na výsledky štúdie kolínskeho Inštitútu pre výskum nemeckej ekonomiky (IW).



Výskumníci z kolínskeho inštitútu odhadli, že päť rokov po prípadom odchode Nemecka z EÚ možno očakávať pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,6 %, teda približne 690 miliárd eur, a zánik približne 2,5 milióna pracovných miest. To by zhruba zodpovedalo stratám pridanej hodnoty v hospodárstve v dôsledku pandémie koronavírusu a energetickej krízy po ruskom útoku na Ukrajinu.



Zvrátiť európsku integráciu chce v Nemecku opozičná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa ich názoru by EÚ mala byť len hospodárskym a záujmovým zoskupením voľne prepojených štátov. Strana sa v prieskumoch verejnej mienky pohybuje na druhom mieste s podporou približne 17 % voličov.