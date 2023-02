Odchod z Ruska stlačil fínskeho výrobcu pneumatík do straty

Helsinki 7. februára (TASR) - Fínsky výrobca pneumatík Nokian Tyres oznámil za 4. štvrťrok prevádzkovú stratu viac než 13 miliónov eur. Dôvodom je podľa spoločnosti jej odchod z ruského trhu, kde mala kľúčový výrobný závod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Koncom októbra minulého roka fínska spoločnosť podpísala dohodu o predaji svojho ruského závodu, kde vyrábala 80 % z celkovej produkcie pneumatík pre osobné autá. Dohodu uzatvorila s ruskou firmou Tatnefť. Z Ruska sa fínska spoločnosť rozhodla stiahnuť po tom, ako západné štáty uvalili na Ruskú federáciu sankcie pre inváziu na Ukrajinu. Fínskej firme sa však nepodarilo medzitým dostatočne zvýšiť produkciu inde a vykompenzovať tak stratu ruského trhu.



V utorok Nokian Tyres informovala, že v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala prevádzkovú stratu 13,5 miliardy eur. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala firma zisk na úrovni 53 miliónov eur. Výsledky za 4. štvrťrok tak výrazne zaostali za očakávaniami, keďže analytici počítali opäť so ziskom, aj keď nižším, a to na úrovni 22,1 milióna eur.



Čo sa týka súčasného roka, šéf spoločnosti Jukka Moisio povedal, že náročný bude najmä 1. polrok, od 2. polroka by sa však objem produkcie mal začať zvyšovať. V novembri Nokian Tyres uviedla, že plánuje investovať zhruba 650 miliónov eur do nového závodu na výrobu pneumatík v Rumunsku. Ten by mal nahradiť výrobné straty spoločnosti v dôsledku zatvorenia závodu v Rusku.