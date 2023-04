Odchod z Ruska stlačil výrobcu pneumatík Nokian Tyres do straty

Helsinki 25. apríla (TASR) - Fínsky výrobca pneumatík Nokia Tyres oznámil za 1. štvrťrok o 2,5 milióna eur výraznejšiu stratu, než sa pôvodne čakalo. Dôvodom je jeho odchod z ruského trhu v reakcii na sankcie spojené s inváziou Ruska na Ukrajinu. Spoločnosť však zopakovala, že v 2. polroku očakáva návrat k zisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Fínska firma v utorok uviedla, že za 1. štvrťrok zaznamenala prevádzkovú stratu na úrovni 18,8 milióna eur. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 21,5 milióna eur. Analytici v prieskume spoločnosti s prepadom do prevádzkovej straty počítali, očakávali však, že strata dosiahne 16,3 milióna eur.



Nokian Tyres prišla v minulom roku o veľký objem produkcie, keď západné sankcie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu najskôr fínskeho výrobcu prinútili pozastaviť aktivity a neskôr aj odísť z ruského trhu. V závode neďaleko Petrohradu pritom spoločnosť vyrábala až 80 % pneumatík pre osobné autá.



Firma tento závod aj ďalšie aktíva predala ruskej ropnej spoločnosti Tatnefť. Predaj sa dokončil v marci tohto roka, pričom Nokian Tyres dostala 285 miliónov eur. To je podstatne menej, než fínska spoločnosť očakávala po zverejnení dohody s ruskou firmou koncom októbra minulého roka. V tom čase sa dohodli na predaji zhruba za 400 miliónov eur. Ruské úrady, ktoré predaj museli odobriť, však schválili transakciu s cenou výrazne nižšou.



"Prvý polrok roka bude pre nás zložitý," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Jukka Moisio. Druhý polrok by však podľa neho mal byť omnoho lepší a firma očakáva návrat k zisku.