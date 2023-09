Odchod zástupcu Košíc z orgánov vodární sklamal Klub akcionárov

Košice 20. septembra (TASR) - Rozhodnutie zástupcu mesta Košice vzdať sa funkcie člena Predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) je pre Klub akcionárov VVS sklamaním. TASR o tom informovala jeho riaditeľka Miroslava Hančaková.



Člen Správnej rady Klubu akcionárov VVS a člen Predstavenstva VVS Daniel Kratky pripomenul, že Košice sú najväčším akcionárom vodární, preto považujú za prirodzené ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. "Verím, že situácia v Košiciach sa veľmi rýchlo upokojí a žiadnym spôsobom nenaruší spoluprácu dohodnutú v memorande ešte na sklonku minulého roka," povedal.



Ladislav Lörinc, ktorý je okrem mestského poslanca aj starostom mestskej časti Sídlisko KVP a podpredsedom Košického samosprávneho kraja, na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) oznámil, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva vo VVS. Urobil tak v rámci rokovania o možnosti zapojenia sa mesta do Dlhopisového programu garantovaných výnosov pre akcionárov VVS. Argumentoval aj tým, že v rámci zákonnej povinnosti musel ku každému akcionárovi pristupovať rovnako, no MsZ zároveň vnímalo, že je nominantom mesta. "Bol som medzi dvoma mlynskými kameňmi," uviedol pre TASR.



Mesto sa následne ohradilo voči tvrdeniam, že jeho vedenie ho v rokovaniach s vodárňami dlhodobo obchádzalo. "Opakovane sme ho (Lörinca, pozn. TASR) vyzývali na riadne informovanie akcionára," reagovalo mesto s tým, že zakaždým dostalo "hmlistú odpoveď". Mesto je presvedčené o tom, že poslanci MsZ nájdu nominanta, ktorý bude nielen akceptovateľný vedením VVS, ale tiež dokáže čo najlepšie zastúpiť záujmy mesta Košice a jeho obyvateľov v predstavenstve spoločnosti.



MsZ v rámci rokovania o dlhopisovom programe VVS po zdĺhavej diskusii neprijalo žiadne uznesenie, teda neschválilo vykonanie úkonov potrebných na zapojenie sa doň, no ani neodmietlo možnosť zapojiť sa doň.



Klub akcionárov VVS tvrdí, že v rámci dlhopisového programu by Košice mohli každoročne získať až 1,1 milióna eur. Počas doby splatnosti dlhopisov za 20 rokov to spolu predstavuje sumu 22,8 milióna eur. "Ak sa Košice tejto možnosti vzdajú alebo sa o ňu pripravia, bude to znamenať väčšie výnosy pre ostatné mestá a obce, ktoré prejavili o výnosy z dlhopisov enormný záujem," dodal Kratky.



Vedenie mesta kritizovalo, že po komunálnych voľbách v roku 2018 nemalo zastúpenie v štatutárnych orgánoch VVS. Dozorná rada a akcionári VVS opakovane nezvolili do funkcií v predstavenstve a dozornej rade primátora Jaroslava Polačeka a viceprimátora Marcela Gibódu. Podľa primátora išlo o úmyselné blokovanie nominácií mesta, čo vodárne odmietli. MsZ napokon vlani v decembri odsúhlasilo nomináciu Lörinca, ktorý sa stal členom Predstavenstva VVS od 21. decembra 2022.