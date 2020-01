Odchodom Británie z Únie sa zatiaľ nič nemení

Bratislava 31. januára (TASR) - Finančná správa pripravila pre občanov a podnikateľskú verejnosť informácie, akým spôsobom ovplyvní brexit dovoz či objednávky tovarov. Bez kontrol na hraničných priechodoch bude možné dovážať a vyvážať tovar zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do krajín Európskej únie (EÚ) aj od 1. februára 2020. Zatiaľ sa nič nemení ani pre občanov, ktorí si objednajú alebo dovezú tovar zo Spojeného kráľovstva. Prechodné obdobie bude trvať do konca roku 2020.



Na základe dohody o vystúpení sa Spojené kráľovstvo stáva od 1. februára 2020 tretím štátom. Zároveň však bude do 31. decembra 2020 platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch. Z toho vyplýva, že počas celého tohto obdobia zostávajú podmienky vzájomných pomerov pre občanov a hospodárske subjekty nezmenené.



Preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a colným územím Únie bude považovaná za intrakomunitárny pohyb, na ktorý sa neuplatňujú colné formality. Takýto pohyb tovaru teda nebude až do konca prechodného obdobia podliehať colnému dohľadu. Obchodníci môžu počas prechodného obdobia dovážať zo Spojeného kráľovstva a vyvážať doň tovar tak ako doteraz, bez akýchkoľvek kontrol na hraničných priechodoch a iných colných formalít.



Rovnaký postup platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci alebo si ho objednajú prostredníctvom internetu zo Spojeného kráľovstva. Nebudú platiť clo ani dane. Ani v tomto smere sa teda nič nemení oproti súčasnému stavu.



"Finančná správa bude situáciu naďalej sledovať a priebežne dopĺňať k téme aktuálne informácie. Zverejnené budú na webovom sídle finančnej správy. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sa verejnosť môže obrátiť na call centrum finančnej správy alebo kontaktovať konzultantov e-mailom prostredníctvom formulára. Konzultanti finančnej správy pre oblasť CLO a spotrebné dane ochotne pomôžu, poradia alebo usmernia v tejto oblasti," uviedla Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.