Odčlenenie severoamerickej divízie Holcim je naplánované na jún

Bern 14. apríla (TASR) - Švajčiarsky cementárenský koncern Holcim v pondelok oznámil, že plánované odčlenenie severoamerického podniku Holcim by sa malo uskutočniť v júni po schválení akcionármi na výročnom valnom zhromaždení 14. mája. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americká divízia bude úplne oddelená a nová spoločnosť bude mať názov Amrize. Na dosiahnutie tohto cieľa predstavenstvo koncernu počíta s tzv. dividendou v naturáliách, keď korporácie namiesto rozdeľovania hotovosti rozdeľujú aktíva, ako sú akcie. V tomto prípade bude vyplatená dividenda vo výške jednej akcie Amrize za každú akciu Holcim, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Spoločnosť Amrize má byť na kótovaná pod symbolom „AMRZ“ na burze v New Yorku a na švajčiarskej burze SIX, uviedol Holcim.



Švajčiarska spoločnosť Holcim uviedla, že poskytne aktualizácie, keď budú k dispozícii ďalšie informácie. Odčlenenie bolo prvýkrát oznámené v januári 2024.