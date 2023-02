Odevná spoločnosť Accord prepustila zamestnancov a ukončila výrobu

Trenčín 28. februára (TASR) – Trenčianska odevná spoločnosť Accord prepustila takmer stovku zamestnancov a po viac ako 30 rokoch končí s výrobou luxusných pánskych oblekov. Informoval o tom majiteľ spoločnosti Jaroslav Dobrotka.



Dôvodmi sú podľa neho zvyšovanie nákladov na výrobu, rast cien energií a zvyšovanie minimálnej mzdy. "Zákazníci tlačia na znižovanie cien a všetky výrobné náklady idú hore. Naša produkcia sa nedokáže už v očakávaných cenách predať. Dokázali by sme sa uživiť, keby sme mali nižšie výrobné náklady," skonštatoval Dobrotka.



Ako dodal, spoločnosť nejde do konkurzu, podarilo sa jej predať budovu, všetci ľudia dostanú odstupné. Spoločnosť mala kedysi viac ako 350 zamestnancov.



"Konfekcia sa vyrába zväčša v Ázii, kde je to lacnejšie. U nás dostáva konfekcia po nose, nikto sa o to nezaujíma," zdôraznil Dobrotka s tým, že na pomoc štátu sa spoločnosť nespolieha a ani o ňu nebude žiadať.



Spoločnosť Accord prišla na trh v roku 1991 a postupne sa etablovala na lídra v pánskej móde. Vyrábala pánske obleky pre svetové značky, exportovala ich najmä do Ameriky a Francúzska.