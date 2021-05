Odevný reťazec Abercrombie & Fitch sa v 1. kvartáli vrátil k zisku

New Albany 26. mája (TASR) - Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch oznámil za 1. kvartál tohto roka návrat k zisku, pričom tržby sa zvýšili o vyše 60 %. Výsledky spoločnosti podporilo výrazné zlepšenie pandemickej situácie v USA a postupný návrat zákazníkov do obchodov.



Spoločnosť, ktorá sa zameriava na módu pre mladých, uviedla, že za 1. štvrťrok 2021/2022, to znamená od februára do konca apríla, zaznamenala čistý zisk 41,77 milióna USD (34,16 milióna eur). V rovnakom období minulého obchodného roka evidovala stratu 244,15 milióna USD.



Po úprave o mimoriadne položky dosiahla spoločnosť zisk na akciu na úrovni 67 centov. Prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali so stratou 38 centov. V 1. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma stratu 3,29 USD/akcia.



Lepšie než očakávané výsledky oznámil odevný reťazec aj v oblasti tržieb. Tie dosiahli za 1. kvartál súčasného obchodného roka 781,41 milióna USD, čo medziročne predstavuje rast o 61 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali tržby na úrovni 687,4 milióna USD.