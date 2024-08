Odevný reťazec Abercrombie & Fitch zaznamenal prudký rast zisku

New Albany 28. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch oznámil za 2. štvrťrok prudký rast zisku, keď tržby vzrástli o viac než pätinu. Výsledky podporil rast dopytu po výrobkoch spoločnosti, ktorá sa zameriava najmä na módu pre mladých. V obidvoch prípadoch reťazec zároveň prekonal očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2024/2025 (kvartál sa skončil 3. augusta) dosiahla čistý zisk 133,17 milióna USD (119,79 milióna eur). Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala zisk 56,89 milióna USD.



Bez započítania jednorazových položiek dosiahol reťazec upravený zisk na úrovni 2,50 USD na akciu. Pred rokom to bolo 1,08 USD/akcia. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,22 USD.



Tržby odevného reťazca dosiahli za 2. kvartál 1,13 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 21 %. Výrazne sa zvýšili aj porovnateľné tržby, teda z obchodov otvorených viac než rok. Tie vzrástli o 18 %. Aj v prípade tržieb spoločnosť prekonala očakávania, keďže analytici počítali s rastom na 1,10 miliardy USD.



Výsledky sa odrazili na revízii prognózy vývoja tržieb na celý obchodný rok 2024/2025. Spoločnosť Abercrombie & Fitch pôvodne počítala s rastom tržieb za celý rok o 10 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 12, prípadne až 13 %.



(1 EUR = 1,1117 USD)