Odevný reťazec Abercrombie & Fitch ziskom na akciu prekonal očakávania
Ziskovosť odevného reťazca sa v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížila, keďže prevádzková marža klesla na 8 % z úrovne 9,3 %.
Autor TASR
New Albany 27. mája (TASR) - Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch ziskom na akciu za 1. štvrťrok v sume 1,47 USD (1,26 eura) prekonal očakávania analytikov, ktorí v priemere odhadovali, že bude na úrovni 1,27 USD na akciu. Čisté tržby spoločnosti medziročne stúpli o 2 % na 1,1 miliardy USD. Išlo už o 14. kvartál ich rastu. Tržbami však reťazec očakávania tesne nenaplnil, keďže trh predpokladal, že budú v objeme 1,12 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance.
Ziskovosť odevného reťazca sa v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížila, keďže prevádzková marža klesla na 8 % z úrovne 9,3 %. V jednotlivých regiónoch sa tržby firmy Abercrombie & Fitch vyvíjali rozdielne. Na trhoch Severnej a Južnej Ameriky vzrástli o 3 % na 899,9 milióna USD a v ázijsko-tichomorskom regióne sa zvýšili až o 24 % na 46,5 milióna USD. Tržby v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) však klesli o 10 % na 167,4 milióna USD. Spoločnosť uviedla, že tento pokles bol spôsobený slabšou spotrebiteľskou dôverou v regióne pre konflikt na Blízkom východe.
Reťazec Abercrombie & Fitch však potvrdil svoju prognózu, podľa ktorej za celý rok sa jeho čisté tržby posilnia o 3 % až 5 % a čistý zisk na akciu bude v pásme od 10,20 až 11 USD. V 2. štvrťroku spoločnosť očakáva rast čistých tržieb o 2 % až 4 % a zisk na akciu v rozmedzí 1,80 až 2 USD.
(1 EUR = 1,1637 USD)
