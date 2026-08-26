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Odevný reťazec Abercrombie & Fitch zvýšil kvartálny zisk
Tržby za 2. kvartál predstavovali 1,27 miliardy USD. Medziročne to znamená rast o 5 % a nový rekord.
Autor TASR
New Albany 26. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch oznámil za 2. kvartál rast tržieb aj zisku. Umožnil mu to stabilný dopyt po jeho produktoch, napriek napätiu na medzinárodných trhoch. Spoločnosť zároveň zlepšila prognózu na celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť, ktorá sa zameriava na módu pre mladých, uviedla, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 1. augusta, dosiahla čistý zisk 183,72 milióna USD (157,54 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala zisk na úrovni 141,38 milióna USD. Na akciu dosiahol zisk 4,17 USD oproti 2,91 USD spred roka.
Tržby za 2. kvartál predstavovali 1,27 miliardy USD. Medziročne to znamená rast o 5 % a nový rekord. Zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,25 miliardy USD.
Spoločnosť následne zlepšila vyhliadky na celý obchodný rok 2026/2027. Teraz očakáva zisk na akciu v rozmedzí od 13,10 USD do 13,60 USD a rast tržieb približne o 5 %. Pôvodne očakávala, že zisk sa bude pohybovať v rozmedzí od 10,20 USD do 11 USD za akciu a rast tržieb dosiahne od 3 % do 5 %.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Spoločnosť, ktorá sa zameriava na módu pre mladých, uviedla, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 1. augusta, dosiahla čistý zisk 183,72 milióna USD (157,54 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala zisk na úrovni 141,38 milióna USD. Na akciu dosiahol zisk 4,17 USD oproti 2,91 USD spred roka.
Tržby za 2. kvartál predstavovali 1,27 miliardy USD. Medziročne to znamená rast o 5 % a nový rekord. Zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,25 miliardy USD.
Spoločnosť následne zlepšila vyhliadky na celý obchodný rok 2026/2027. Teraz očakáva zisk na akciu v rozmedzí od 13,10 USD do 13,60 USD a rast tržieb približne o 5 %. Pôvodne očakávala, že zisk sa bude pohybovať v rozmedzí od 10,20 USD do 11 USD za akciu a rast tržieb dosiahne od 3 % do 5 %.
(1 EUR = 1,1662 USD)