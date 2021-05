Odevný reťazec Gap sa v 1. kvartáli napriek očakávaniam vrátil k zisku

San Francisco 29. mája (TASR) - Americký odevný reťazec GAP sa v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka vrátil k zisku, pričom prekonal očakávania trhov. Lepšie než predpokladané výsledky sa mu podarilo dosiahnuť aj v oblasti tržieb. V tých sa firma vrátila na predpandemickú úroveň, k čomu prispel zvýšený záujem zákazníkov o značky Old Navy a Athleta.



Gap v závere tohto týždňa uviedol, že za 1. kvartál obchodného roka 2021/2022, teda za obdobie od februára do konca apríla, dosiahol zisk 166 miliónov USD (136,72 milióna eur), čo na akciu predstavuje 43 centov. V rovnakom období minulého obchodného roka vykázala firma stratu na úrovni 932 miliónov USD (2,51 USD).



Bez započítania jednorazových položiek zaznamenala odevná spoločnosť zisk 186 miliónov USD (48 centov/akcia). Výsledky boli výrazne lepšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so stratou na akciu na úrovni 5 centov.



Zisk podporilo výrazné zvýšenie tržieb, v ktorých Gap opäť prekonal očakávania trhov. Dosiahli 3,99 miliardy USD oproti 2,11 miliardy USD v 1. kvartáli 2020/2021, v ktorom výsledky ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Ekonómovia počítali s ich rastom iba na 3,45 miliardy USD.



Z jednotlivých značiek spoločnosti tržby potiahli najmä značky Old Navy a Athleta. Porovnateľné tržby v prípade značky Old Navy vzrástli medziročne o 35 % a oproti predpandemickému februáru až aprílu 2019 sa zvýšili o 25 %.



Ešte výraznejšie sa v porovnaní s predpandemickým obdobím darilo značke Athleta. Oproti 1. kvartálu 2019/2020 vzrástli porovnateľné tržby pri tejto značke až o 46 %. Medziročne vzrástli o 27 %.



Aj tržby rovnomennej značky Gap v medziročnom porovnaní výrazne vzrástli, a to o 29 %. Oproti rovnakému obdobiu spred dvoch rokov však o 1 % klesli, najmä v dôsledku slabšieho predaja na zahraničných trhoch. Na druhej strane, na trhu Severnej Ameriky sa zvýšili aj v porovnaní s predpandemickým obdobím, konkrétne o 9 %.



V reakcii na najnovšie výsledky firma Gap zlepšila prognózu vývoja celoročných tržieb. Pôvodne očakávala, že percentuálny rast tržieb bude dosahovať strednú až hornú úroveň druhej desiatky, teraz počíta s tým, že to bude spodná až stredná úroveň tretej desiatky.



(1 EUR = 1,2142 USD)