Odevný reťazec Gap sa v 1. kvartáli prepadol do straty

San Francisco 27. mája (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 1. kvartál súčasného obchodného roka prepad do straty, pričom jej rozsah prekonal očakávania trhov. Spoločnosť dopláca na vysokú infláciu, ktorá pozornosť spotrebiteľov presúva na základné produkty ako potraviny, zatiaľ čo výdavky na oblečenie redukujú. Gap preto pristúpil k výrazným zľavám a výsledky ovplyvnili aj vyššie náklady na dopravu.



Gap informoval, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, zaznamenal stratu vo výške 162 miliónov USD (151,44 milióna eur). Pred rokom vykázala spoločnosť zisk na úrovni 166 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Upravená strata na akciu dosiahla 44 centov, čo znamená, že Gap výrazne zaostal za očakávaniami. Analytici so stratou počítali, očakávali však, že dosiahne iba 13 centov/akcia.



Naopak, tržby očakávania mierne prekonali. Klesli síce medziročne o 13 % na 3,48 miliardy USD, analytici však počítali s ich poklesom na 3,46 miliardy USD. Tržby z obchodov otvorených viac než rok klesli o 14 % a tržby z online predaja o 17 %.



Spoločnosť zároveň výrazne zhoršila prognózu upraveného zisku na celý obchodný rok. Očakáva, že upravený zisk na akciu dosiahne od 30 do 60 centov, zatiaľ čo v pôvodnej prognóze počítala so ziskom od 1,85 do 2,05 USD.



(1 EUR = 1,0697 USD)