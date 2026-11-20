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Odevný reťazec Gap zvýšil kvartálny zisk takmer o tretinu
Čistý zisk reťazca dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2026/2027 (august - október) 311 miliónov USD (282,93 milióna eur), čo na akciu predstavuje 86 centov.
Autor TASR
San Francisco 20. novembra (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka rast zisku takmer o tretinu, pod čo sa podpísali lepšie výsledky rovnomennej značky Gap a značky Old Navy. Tie dokázali kompenzovať horší vývoj v divíziách Banana Republic a Athleta a prispeli k zvýšeniu tržieb, aj keď ich rast mierne zaostal za očakávaniami. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk reťazca dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2026/2027 (august - október) 311 miliónov USD (282,93 milióna eur), čo na akciu predstavuje 86 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 31,8 %.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 296 miliónov USD a na akciu 82 centov. Prekonal tak odhad ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 78 centov.
Čisté tržby dosiahli 4,01 miliardy USD oproti 3,94 miliardy USD spred roka. Analytici počítali s mierne vyšším rastom na 4,02 miliardy USD. Porovnateľné tržby (z obchodov otvorených viac než rok) stagnovali, zatiaľ čo v 3. kvartáli predchádzajúceho roka zaznamenali rast o 5 %. Lepšie sa vyvíjali tržby z online predaja, ktoré sa zvýšili o 3 % a z celkového objemu tržieb tvorili 40 %.
Najviac sa darilo rovnomennej značke Gap, kde čisté tržby vzrástli o 11 %. Porovnateľné tržby sa zvýšili o 9 %. Rast vykázala aj značka Old Navy. Celkové tržby v tejto divízii vzrástli o 1 %, porovnateľné tržby však stagnovali.
Naopak, celkové tržby v rámci značky Banana Republic klesli o 3 % a rovnako sa vyvíjali aj porovnateľné tržby. Ešte horšie výsledky vykázala značka Athleta, kde celkové tržby klesli o 14 % a porovnateľné tržby vykázali pokles o 15 %.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Čistý zisk reťazca dosiahol v 3. kvartáli obchodného roka 2026/2027 (august - október) 311 miliónov USD (282,93 milióna eur), čo na akciu predstavuje 86 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 31,8 %.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 296 miliónov USD a na akciu 82 centov. Prekonal tak odhad ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 78 centov.
Čisté tržby dosiahli 4,01 miliardy USD oproti 3,94 miliardy USD spred roka. Analytici počítali s mierne vyšším rastom na 4,02 miliardy USD. Porovnateľné tržby (z obchodov otvorených viac než rok) stagnovali, zatiaľ čo v 3. kvartáli predchádzajúceho roka zaznamenali rast o 5 %. Lepšie sa vyvíjali tržby z online predaja, ktoré sa zvýšili o 3 % a z celkového objemu tržieb tvorili 40 %.
Najviac sa darilo rovnomennej značke Gap, kde čisté tržby vzrástli o 11 %. Porovnateľné tržby sa zvýšili o 9 %. Rast vykázala aj značka Old Navy. Celkové tržby v tejto divízii vzrástli o 1 %, porovnateľné tržby však stagnovali.
Naopak, celkové tržby v rámci značky Banana Republic klesli o 3 % a rovnako sa vyvíjali aj porovnateľné tržby. Ešte horšie výsledky vykázala značka Athleta, kde celkové tržby klesli o 14 % a porovnateľné tržby vykázali pokles o 15 %.
(1 EUR = 1,0992 USD)