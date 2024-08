Odevný reťazec Gap zvýšil kvartálny zisk na takmer dvojnásobok

San Francisco 31. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka rast zisku na takmer dvojnásobok, pričom spoločnosť prekonala aj očakávania trhov. Výsledky podporil návrat zákazníkov k rovnomennej značke, ako aj k značke Old Navy. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 2. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od mája do konca júla, 206 miliónov USD (185,80 milióna eur). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala firma zisk 117 miliónov USD.



Zisk upravený o mimoriadne položky, ktorý je medzi analytikmi viac sledovaným ukazovateľom, dosiahol na akciu 54 centov. Vlani za rovnaké obdobie predstavoval 32 centov. Gap tak prekonal očakávania trhov, ktoré počítali s rastom upraveného zisku na akciu na 40 centov.



Tržby dosiahli 3,72 miliardy USD a v medziročnom porovnaní vzrástli o 4,8 %. Aj tržby tak prekonali očakávania trhov, keď tie predpokladali, že dosiahnu 3,63 miliardy USD.



Po nástupe nového šéfa Richarda Dicksona, ktorý prišiel z hračkárskej firmy Mattel, pristúpila firma pri jednotlivých značkách k zmenám. V rámci nich začali obchody spoločnosti ponúkať módnejšie oblečenie s cieľom získať si zákazníkov späť. "Gap je momentálne manažovaný omnoho lepšie. Neznamená to, že všetky štyri značky sa už ozdravili, proces však ide pod novým vedením správnym smerom," uviedol David Swartz, analytik z Morningstar.



Poukázal na to aj vývoj porovnateľných tržieb, teda tržieb z obchodov otvorených viac než rok. V prípade značky Old Navy vzrástli v 2. kvartáli medziročne o 5 %. V prípade značky Gap rast porovnateľných tržieb dosiahol 3 %. Pri značke Banana Republic však posun zatiaľ nenastal a v jej prípade porovnateľné tržby stagnovali.



(1 EUR = 1,1087 USD)