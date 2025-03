Odevný reťazec Mango zvýšil tržby za minulý rok takmer o desatinu

Madrid 10. marca (TASR) - Španielsky odevný reťazec Mango oznámil za minulý rok zvýšenie tržieb o takmer desatinu na vyše 3 miliardy eur. Spoločnosť vyťažila z rozširovania svojich aktivít na zahraničných trhoch, pričom sa zamerala najmä na Spojené štáty. Realizuje tak podobnú obchodnú politiku ako jej rival Zara. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mango, druhý najväčší odevný reťazec v Španielsku, uviedol, že v minulom roku dosiahli jeho tržby 3,33 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zvýšenie o 8 %.



Ešte výraznejšie sa zvýšil zisk, a to o viac než štvrtinu. Za rok 2024 dosiahol čistý zisk spoločnosti Mango 219 miliónov eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 27 %.



Spoločnosť dodala, že z celkového objemu tržieb až 78 % pochádzalo z obchodov na zahraničných trhoch, pričom investovala takmer 220 miliónov eur do zvýšenia počtu obchodov v minulom roku. Vlani ich Mango otvorilo 260. Aj tento rok má v pláne otvárať ďalšie prevádzky, najmä V USA, ktoré patria k piatim kľúčovým trhom spoločnosti Mango.