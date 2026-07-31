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RRZ v júli takmer nezmenila odhad deficitu
Cieľ môže byť prekročený o 0,3 % HDP.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Deficit slovenských verejných financií v aktuálnom roku dosiahne 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,2 miliardy eur, pokiaľ vláda neprijme žiadne dodatočné opatrenia. Negatívna odchýlka od oficiálneho cieľa tak naďalej dosahuje 0,3 % HDP, čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Vyplýva to z aktuálneho júlového rozpočtového semafora Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Svoj odhad aktualizuje RRZ každý mesiac. V júli iba veľmi mierne zvýšila predpokladanú úroveň deficitu. V porovnaní s júnovou prognózou očakávaný schodok vzrástol o 27 miliónov eur, a to najmä pre rýchlejšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu.
„Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov dosahujúci 0,3 % HDP (473 miliónov eur), najmä nižší očakávaný príjem z korporátnej dane a DPH. Nižší odhadovaný výnos z firemnej dane súvisí s neočakávaným výpadkom pre rok 2025, zisteným z aktuálne podaných daňových priznaní,“ priblížila rada. Odchýlka vo výnose DPH je podľa nej spôsobená najmä pomalším rastom spotreby domácností oproti predpokladom rozpočtu.
Na rozpočet budú podľa RRZ negatívne pôsobiť aj vyššie výdavky samospráv a v zdravotníctve. Naopak, tlaky zmierňuje lepšie hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, napríklad dopravných podnikov.
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády, ktorý zverejnila v apríli vo Výročnej správe o pokroku pri plnení fiškálno-štrukturálneho plánu, je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2026 takmer totožný. Rozdiel predstavuje 33 miliónov eur.
Svoj odhad aktualizuje RRZ každý mesiac. V júli iba veľmi mierne zvýšila predpokladanú úroveň deficitu. V porovnaní s júnovou prognózou očakávaný schodok vzrástol o 27 miliónov eur, a to najmä pre rýchlejšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu.
„Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov dosahujúci 0,3 % HDP (473 miliónov eur), najmä nižší očakávaný príjem z korporátnej dane a DPH. Nižší odhadovaný výnos z firemnej dane súvisí s neočakávaným výpadkom pre rok 2025, zisteným z aktuálne podaných daňových priznaní,“ priblížila rada. Odchýlka vo výnose DPH je podľa nej spôsobená najmä pomalším rastom spotreby domácností oproti predpokladom rozpočtu.
Na rozpočet budú podľa RRZ negatívne pôsobiť aj vyššie výdavky samospráv a v zdravotníctve. Naopak, tlaky zmierňuje lepšie hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, napríklad dopravných podnikov.
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády, ktorý zverejnila v apríli vo Výročnej správe o pokroku pri plnení fiškálno-štrukturálneho plánu, je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2026 takmer totožný. Rozdiel predstavuje 33 miliónov eur.