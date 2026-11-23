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Odhad rastu HDP Francúzska v roku 2027 sa možno zhorší
Zároveň potvrdil, že prezident Emmanuel Macron zvažuje ústavnú reformu, ktorá by zaviedla prísnejšiu kontrolu verejných výdavkov.
Autor TASR
Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzska vláda možno zhorší svoju prognózu rastu ekonomiky v budúcom roku, cieľ v oblasti rozpočtového deficitu však musí dodržať. Povedal to v pondelok francúzsky minister financií Roland Lescure. Informovala o tom agentúra Reuters.
„V súčasnosti naše ekonomické prognózy aktualizujeme. V prípade vývoja ekonomiky na budúci rok je tu riziko zhoršenia odhadu,“ povedal Lescure pre spravodajský kanál Franceinfo. Aktualizované údaje o vývoji hospodárskeho rastu v roku 2027, ktorý vláda zatiaľ odhaduje na 1 %, budú zverejnené v januári, dodal minister.
„Na druhej strane, stanovený rozpočtový deficit na úrovni 5 % je potrebné dodržať, bez ohľadu na to, aký bude ekonomický rast. To je bez diskusie,“ povedal Lescure.
Zároveň potvrdil, že prezident Emmanuel Macron zvažuje ústavnú reformu, ktorá by zaviedla prísnejšiu kontrolu verejných výdavkov. Macron tak reaguje na nepriaznivú fiškálnu situáciu Francúzska, ktorému sa nedarí vyriešiť dlhodobo vysoký rozpočtový deficit a rastúci verejný dlh.
„V súčasnosti naše ekonomické prognózy aktualizujeme. V prípade vývoja ekonomiky na budúci rok je tu riziko zhoršenia odhadu,“ povedal Lescure pre spravodajský kanál Franceinfo. Aktualizované údaje o vývoji hospodárskeho rastu v roku 2027, ktorý vláda zatiaľ odhaduje na 1 %, budú zverejnené v januári, dodal minister.
„Na druhej strane, stanovený rozpočtový deficit na úrovni 5 % je potrebné dodržať, bez ohľadu na to, aký bude ekonomický rast. To je bez diskusie,“ povedal Lescure.
Zároveň potvrdil, že prezident Emmanuel Macron zvažuje ústavnú reformu, ktorá by zaviedla prísnejšiu kontrolu verejných výdavkov. Macron tak reaguje na nepriaznivú fiškálnu situáciu Francúzska, ktorému sa nedarí vyriešiť dlhodobo vysoký rozpočtový deficit a rastúci verejný dlh.