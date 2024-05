Odhadovaná suma za výstavbu úseku D1 Turany-Hubová je 1,9 miliardy eur

Hubová 28. mája (TASR) - Odhadovaná suma za výstavbu zhruba 13-kilometrového úseku diaľnice D1 Turany - Hubová je 1,9 miliardy eur. Vyplýva to zo štúdie realizovateľnosti, ktorú TASR poskytlo ministerstvo dopravy. Ide o poslednú nerozostavanú časť diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa plánujú vyhlásiť v lete tohto roka.



"Suma v sebe okrem nákladov na samotnú výstavbu zahŕňa aj všetky ostatné náklady, teda kompenzačné opatrenia, výkup pozemkov, prípravu staveniska a podobne," spresnili z rezortu dopravy.



Ministerstvo už na diaľničný úsek podalo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Šéf rezortu Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v týchto dňoch na sociálnej sieti informoval, že verejné obstarávanie by chceli vyhlásiť v júli. "Ešte budeme musieť priložiť právoplatnú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR). Tá je ukončená, ale ešte nie je právoplatná, keďže tam evidujeme odvolania. Na ministerstve životného prostredia musí prebehnúť odvolacie konanie. Následne bude vydaná právoplatnosť," vysvetlil Ráž.



Z envirorezortu v stanovisku pre TASR potvrdili, že odvolacie konanie vo veci ešte nie je ukončené.



Minister dopravy doplnil, že úsek medzi Turanmi a Hubovou bude mať dĺžku zhruba 13 kilometrov. Jeho súčasťou budú dve križovatky, dva tunely Korbeľka a Havran, a tiež 11 mostov. "Konečnú cenu výstavby úseku sa dozvieme až po ukončení verejného obstarávania," podotkol. Financovanie stavby je naplánované zo štátneho rozpočtu, no Ráž pripustil, že chcú získať aj externé zdroje.