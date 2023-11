Odhady IEA a údaje z Číny čiastočne podporili ceny ropy

Singapur 15. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu mierny rast, keď náladu na trhoch podporil najnovší odhad Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o vývoji dopytu po rope a stredajšie údaje z Číny o vývoji priemyselnej produkcie a maloobchodných tržieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.58 h SEČ 82,62 USD (77,04 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 78,33 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o sedem centov.



Najskôr v utorok (14. 11.) IEA zvýšila prognózu rastu dopytu po rope v tomto aj budúcom roku, a to napriek očakávanému spomaleniu rastu viacerých veľkých ekonomík. V stredu potom čínsky štatistický úrad oznámil, že priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby rástli v októbri výraznejšie než v predchádzajúcom mesiaci, pričom rast prekonal očakávania.



Čína výrazne ovplyvnila aj prognózu IEA o dopyte po rope. "IEA očakáva, že dopyt po rope zostane na vysokej úrovni. Svoj odhad posunula smerom nahor najmä pre vyššiu než pôvodne očakávanú spotrebu v Číne," uviedli ekonómovia z ANZ Research.



Trhy teraz čakajú na údaje o vývoji ropných zásob v USA, ktoré americký Federálny úrad pre energetiku zverejní v stredu. Bude to prvá správa po dvoch týždňoch, keďže pre aktualizáciu systémov úrad minulý týždeň informácie o ropných zásobách nezverejňoval.



Analytici očakávajú, že ropné zásoby v USA vzrástli za minulý týždeň zhruba o 1,8 milióna barelov. Je to rovnaký odhad, aký v utorok zverejnil Americký ropný inštitút (API).



(1 EUR = 1,0724 USD)