Odhady vývoja ruskej ekonomiky sú horšie, môže klesnúť až o 3 %

Moskva 1. mája (TASR) - Ruská ekonomika môže tento rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesnúť o vyše 3 %, predpokladajú analytici. Najnovšie odhady, ktoré sú omnoho horšie než odhad spred mesiaca, by mohli centrálnu banku dotlačiť k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb.



Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Reuters na vzorke 17 analytikov, by ruská ekonomika mohla tento rok klesnúť o 3,4 %, pričom v 2. kvartáli by pokles mohol dosiahnuť 6 %. V 3. štvrťroku očakávajú analytici pokles na úrovni 4 % a v poslednom o 3,1 %.



Apríl bol obzvlášť dramatickým mesiacom vo vývoji ruského hospodárstva. To doplatilo na prepad cien ropy, ktorá patrí ku kľúčovým vývozným artiklom. Navyše, v posledných týždňoch sa prudko zhoršila situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu, ktorá donútila vládu prijať výrazné karanténne obmedzenia.



Najnovšia prognóza je omnoho horšia než odhad pred mesiacom. Vtedy sa počítalo s poklesom hospodárstva v roku 2020 iba o 0,3 %. V tom období sa však ešte neočakával taký vplyv šírenia nového koronavírusu na ekonomiku. Na rýchlosť, akou sa situácia v Rusku mení, poukazuje aj odhad spred dvoch mesiacov, keď sa očakával ešte tohtoročný rast ekonomiky, a to na úrovni 1,9 %.



S poklesom ruského hospodárstva počítajú analytici aj v 1. kvartáli budúceho roka, pričom ho očakávajú na úrovni 1,9 %. Návrat k rastu predpokladajú až od 2. štvrťroka 2021.



Vzhľadom na najnovší vývoj ekonómovia očakávajú, že ruská centrálna banka príde s ďalším znížením hlavnej úrokovej sadzby. Naposledy ju znížila koncom minulého týždňa, a to o 50 bázických bodov na 5,5 %.



Ako povedal hlavný ekonóm banky Sovcombank Kirill Sokolov, na nasledujúcom zasadnutí centrálnej banky 19. júna očakáva zníženie hlavnej úrokovej sadzby o ďalších 50 bázických bodov. Potom by mali nasledovať ďalšie redukcie, pričom ekonómovia odhadujú, že sadzba sa v 3. kvartáli zníži na 4,75 % a v poslednom štvrťroku tohto roka na 4,5 %. V predchádzajúcich prognózach analytici počítali s tým, že na konci roka sa bude hlavná úroková sadzba pohybovať okolo 6 %.