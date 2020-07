Odhalených vozidiel so stočenými kilometrami pribúda

Bratislava 24. júla (TASR) – Za viac ako dva roky od zaznamenávania údajov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) bolo odhalených 17.179 vozidiel so stočenými kilometrami. Poslednú hodnotu najazdených kilometrov malo upravenú 3372 automobilov a u 13.807 vozidiel bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. Informoval o tom Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.



"Kým v minulosti boli údaje o histórii najazdených kilometrov dostupné na internete, čím dochádzalo k ich zneužívaniu, informácie z RPZV sú poskytované vo forme výpisov, tzv. ODO-Passov. Tie vyhotovuje na Slovensku vyše 900 poskytovateľov ODO-Passov. V súčasnosti už mnohí predávajúci ojazdené vozidlo priamo v inzeráte na internete zverejňujú informáciu, že k vozidlu exituje ODO-Pass. Poctivý predajca bez problémov poskytne záujemcovi o kúpu vozidla údaje na jeho overenie," skonštatoval Strelec.



Priblížil, že k histórii najazdených kilometrov sa spotrebiteľ dostane pomocou troch údajov, a to čísla ODO-Passu, dátumu posledného záznamu v ODO-Passe a posledného stavu kilometrov zaznamenaného v ODO-Passe.



Okrem údajov o najazdených kilometroch sa spotrebiteľ cez webovú stránku RPZV dostane aj k ďalším podstatným informáciám o vozidle. "V rámci samostatnej Prílohy k ODO-Passu získa napríklad údaje, či vozidlo nie je v lízingu, exekučnej blokácii, pátraní a podobne," skonštatoval Strelec.



Ako dodal, pokiaľ sú v prílohe k ODO-Passu záznamy o poškodeniach vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, spotrebiteľ si môže vygenerovať výpis o poškodeniach vozidla. "Z výpisu získa informácie o poškodeniach jednotlivých častí vozidla, celkovú kalkuláciu opravy, ako aj zoznam poškodených dielov. Vygenerovanie výpisu o poškodeniach vozidla je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu," spresnil.



RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel na Slovensku. Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra automobilu v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách.