Odhalili daňové porušenia za takmer 20 miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Kontrolóri finančnej správy (FS) ukončili v apríli tohto roka 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH), zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody. Informoval o tom vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„Finančná správa zároveň pokračuje v intenzívnom dohľade nad evidenciou tržieb a dodržiavaním nových zákonných povinností. Daňoví a colní kontrolóri vykonali v apríli 1589 kontrol registračných pokladníc, pričom pri 387 prípadoch porušenia zákona uložili pokuty za viac ako 267.000 eur. Okrem toho realizovali 1503 miestnych zisťovaní a 1536 ústnych pojednávaní,“ vyčíslil hovorca.
Medzi najvýznamnejšie prípady patrila podľa neho kontrola obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami v rámci Európskej únie (EÚ). Daňový subjekt deklaroval dodania plodín do iného členského štátu, správca dane však neuznal odpočítanie DPH z nákupov od slovenských dodávateľov. „Tí totiž nevykonávali reálnu ekonomickú činnosť, nekomunikovali so správcom dane a viaceré spoločnosti už boli zrušené alebo vymazané z obchodného registra. Nález z kontroly dosiahol takmer 770.000 eur,“ priblížil Kováč.
Významný prípad odhalili kontrolóri aj pri dani z príjmov fyzických osôb. Zo získaných bankových výpisov vyplynulo, že podnikateľ predával motorové vozidlá, no v daňovom priznaní neuviedol žiadne príjmy zo živnosti. So správcom dane nespolupracoval a nepredložil potrebné doklady. Na základe identifikovaných platieb správca dane dodatočne určil daň vo výške 44.000 eur.
Pri kontrole dane z príjmov právnických osôb zase určila FS daň vo výške 2,7 milióna eur. Daňový subjekt nepredložil žiadne účtovné ani iné doklady preukazujúce oprávnenosť deklarovaných nákladov a so správcom dane nekomunikoval. Z tohto dôvodu neuznal vykázané náklady uvedené v účtovnej závierke ani v daňovom priznaní.
„Ďalší významný nález vo výške takmer 1,3 milióna eur súvisel so zneužitím práva pri prevode obchodného podielu. Správca dane neuznal oslobodenie príjmu z predaja podielu a preukázal, že séria právnych úkonov bola realizovaná účelovo s cieľom získať neoprávnenú daňovú výhodu. Finančná správa dospela k záveru, že išlo o konanie formálne spĺňajúce zákonné podmienky, no odporujúce ich účelu a zmyslu,“ uviedol hovorca.
Finančná správa zároveň spustila rozsiahlu celoslovenskú preventívnu kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie nových povinností pri evidencii tržieb a bezhotovostných platbách. Kontrolóri preverujú najmä povinnosť umožniť zákazníkom úhradu kartou, mobilom alebo QR kódom a správne evidovanie tržieb v registračných pokladniciach.
„Akcia sa sústreďuje najmä na rizikové sektory, ako sú gastro a ubytovacie služby, služby starostlivosti o telo, stavebné a remeselné činnosti či súkromné zdravotnícke ambulancie s vysokým podielom hotovostných platieb,“ doplnil Kováč. Pripomenul, že od 1. januára je spustená tzv. daňová amnestia, ktorá umožňuje daňovníkom do 30. júna za stanovených podmienok vyrovnať svoje záväzky voči štátu bez pokút a úrokov z omeškania.
