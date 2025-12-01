< sekcia Ekonomika
Odhalili jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východe
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči deviatim osobám, ktoré sú väzobne stíhané.
Autor TASR
Bratislava/Nižná Jedľová 1. decembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v obci Nižná Jedľová v okrese Svidník jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Denne v nej vyrobili 3,5 milióna kusov. Pri akcii Šarišan zadržali 29 osôb. Ako TASR informovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie finančnej správy (FS) Lucia Verchovodková, predbežná celková škoda je vyčíslená na viac ako 9,2 milióna eur.
Zásah sa uskutočnil 25. novembra, pri prehliadke priestorov a pozemkov v nehnuteľnosti v obci príslušníci KÚFS zaistili rozsiahly objem materiálu a vyše 13 miliónov cigariet, bez označenia platnou kontrolnou známkou, známych značiek. Pri prehliadke zaistili aj kartónové škatule s obsahom hnedožltej hmoty so zápachom po tabaku v celkovej hmotnosti 36 ton.
Okrem cigariet a tabaku zaistili aj dve kompletné technologické linky na spracovanie tabaku a dve linky na výrobu cigariet, baliace zariadenia, ďalšie pomocné stroje, listinné dôkazy, mobilné telefóny, počítač, kamerové záznamy, pečiatky rôznych spoločností, ručné skenovacie zariadenie a viacero nákladných a osobných vozidiel.
„Týmto protiprávnym konaním v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený majetkový prospech spôsobili finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, čím bola Slovenskej republike spôsobená škoda v celkovej výške 7.097.453,84 eura. Hodnota strojov na výrobu cigariet a celkový zadržaný majetok bola ohodnotená približne na 2.200.000 eur,“ uviedla Verchovodková.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči deviatim osobám, ktoré sú väzobne stíhané. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov za prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru a nepovolenú výrobu tabakových výrobkov, v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
KÚFS označil prípad za jeden z historicky najväčších vzhľadom na rozsah pôsobnosti organizovanej skupiny v rámci územia, na ktorom daná skupina pôsobila, a kam uvedené cigarety smerovali. Skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách. „Aj v prípade akcie Šarišan existuje dôvodné podozrenie, že páchatelia sú úzko prepojení na bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Verchovodková.
