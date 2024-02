Odkanalizovanie Beluše má zelenú,účinnosť nadobudlo územné rozhodnutie

Beluša 1. februára (TASR) - Odkanalizovanie väčšej časti obce Beluša v Púchovskom okrese dostalo reálne kontúry. V januári nadobudlo účinnosť územné rozhodnutie o odkanalizovaní najväčšej obce Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). TASR o tom informoval prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.



V Beluši je podľa neho momentálne odkanalizovaných asi 30 percent domácností, po zrealizovaní významnej investície bude miera odkanalizovania v obci približne 90 percent.



Navrhovanú splaškovú kanalizáciu by malo tvoriť 12 čerpacích staníc. Nachádzať sa budú nielen v centrálnej časti obce, ale aj miestnych častiach Hloža a Podhorie. Väčšinu kanalizačného systému tvorí kanalizačná sieť gravitačného charakteru. Nové stoky sa pripoja na existujúcu infraštruktúru na uliciach A. Sládkoviča, M. Kukučína, Dr. Adámyho, Ľ. Štúra, J. A. Komenského a Slatinskej, ktorá už odvádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd Beluša.



"Vybudovanie kanalizácie významne prispeje k zlepšeniu kvality života občanov a životného prostredia vrátane ochrany povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia Váhu. Budovanie kanalizácie so sebou nesie zložitú administratívnu časť, po ktorej bude nasledovať komplexná realizácia," doplnil Štrbák.



Ako dodal, investorom a realizátorom investičnej akcie je Považská vodárenská spoločnosť. Začiatok výstavby novej kanalizácie predpokladá niekedy v roku 2025 alebo 2026 v závislosti od termínu vydania stavebného povolenia. Považská vodárenská spoločnosť bude chcieť investíciu financovať z eurofondov.