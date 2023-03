Odkaz Medzinárodného dňa žien je aktuálny aj dnes

Bratislava 8. marca (OTS) - Tento deň zaviedli v Kodani na medzinárodnej ženskej konferencii a jeho pravý zmysel tkvel v boji za rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti. V Československu sa prvé oslavy uskutočnili v roku 1921. Dátum pamätného dňa pripadol na 8. marec a dodnes patrí k dôležitým sviatkom.Foto: LIDLLidl ako predajca potravín a spotrebného tovaru ponúka všetko potrebné na to, aby si páni mohli kedykoľvek náležite uctiť svoje nežnejšie polovičky, dcéry, matky, babky či akékoľvek im blízke ženy. Okrem klasických predajní je dobrým nápadom navštíviť aj online obchodu diskontu. V stredu 8. marca dostali všetky dievčatá a ženy, ktoré navštívili Lidl, tradičnú pozornosť vo forme kvetiny hneď pri vchode do predajne.Foto: LIDLSviatky a pamätné dni sú vždy dobrou príležitosťou na pripomenutie si dôležitosti danej témy, avšak dámy si zaslúžia pozornosť každý deň v roku. Lidl na ženy myslí aj ako zamestnávateľ. Spomedzi viac ako 6500 ľudí, ktorý tvoria slovenský Lidl, je absolútna väčšina žien. „Ak sa pozrieme na vedúce pozície, pomer žien je približne 55%. V predstavenstve máme od marca 50% žien a tešíme sa z toho, že prvýkrát v histórii bude mať Lidl Slovenská republika generálnu riaditeľku. Nedávno k nám pribudla nová kolegyňa aj na pozíciu obchodnej riaditeľky pre oblasť ľudských zdrojov,“ informoval Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidla.Foto: LIDLDiskont je presvedčený, že všetci ľudia sú si rovní a nie je žiadny dôvod robiť medzi nimi rozdiely. Samozrejme to platí aj pre zamestnávateľské témy, a preto Lidl ešte v roku 2021 ako prvý obchodný reťazec na Slovensku zriadil pozíciu ambasádorky pre diverzitu a inklúziu. Lidl je tiež signatárom Charty diverzity a zasadzuje sa za rovnaké odmeňovanie mužov a žien. Napriek tomu, že otázka výšky zárobku by v 21. storočí nemala byť závislá od pohlavia, existujú žiaľ aj na Slovensku v tejto oblasti významné rozdiely v neprospech žien. V Lidli platí rôzni = rovní, čoho dôkazom je už druhý úspech v medzinárodnej certifikácii zameriavajúcej sa na rovnaké odmeňovanie Equal Salary.Foto: LIDL