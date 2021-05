Odkaz na podvodný web sa šíri zväčša e-mailom, experti radia neotvárať

Bratislava 4. mája (TASR) – Odkazy na podvodnú webovú stránku sa najčastejšie šíria e-mailom alebo textovou správou. Podvodný web väčšinou obsahuje formulár určený na krádež prihlasovacích údajov, platobných dát alebo iných osobných informácií. Odborníci z výskumného tímu spoločnosti Check Point Research radia v prvom rade byť všímavými voči detailom a nedôverovať podozrivým správam. Podozrivé správy treba zmazať, a to bez otvárania a klikania na odkazy.



"Zdieľajte s rozvahou. Nezdieľajte viac, ako je nevyhnutné," radia tiež experti. Pri podozrivých e-mailoch ďalej v žiadnom prípade neodporúčajú klikať na prílohy a otvárať ich. "Overte si odosielateľa. Vždy kontrolujte adresu odosielateľa e-mailu," dodali experti.



Takisto radia neodkladať aktualizácie zariadenia a v mobilnom telefóne či počítači vždy používať najnovšie verzie softvéru. V neposlednom rade by používatelia nemali zabúdať ani na bezpečnostné riešenie.



Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Check Point Software Technologies Andrej Aleksiev upozornil, že útočníci neustále prispôsobujú svoje techniky a taktiky, pričom reagujú na prudký nárast online bankovníctva, nakupovania a doručovania. Okrem toho sa tiež sústreďujú na známe značky, ktoré si roky budujú vzťah so zákazníkmi na globálnej úrovni. Lokálne útočia najčastejšie na dopravné a poštové služby či banky, teda na značky s významným počtom zákazníkov a klientov. Napríklad medzi prvú trojku najzneužívanejších značiek vo phishingových podvodoch v 1. štvrťroku tohto roka sa zaradili značky ako Microsoft (39 %), doručovacia spoločnosť DHL (18 %) či Google (9 %).