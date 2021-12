Odklad splatnosti kupónu Evergrande sa blíži, akcie sa strmo prepadli

Hongkong 6. decembra (TASR) - Akcie čínskej developerskej skupiny China Evergrande Group sa v pondelok prepadli o 12 % na najnižšiu úroveň za vyše 11 rokov (od mája 2010) po tom, ako uviedla, že neexistuje žiadna záruka, že bude mať dostatok prostriedkov na splatenie dlhu. To prinútilo čínske úrady, aby si predvolali predsedu predstavenstva Evergrande.



V pondelok totiž vyprší 30-dňové obdobie odkladu výplaty kupónu vo výške 82,5 milióna USD (73,07 milióna eur), ktorý bol pôvodne splatný 6. novembra.



Evergrande, druhý najväčší developer v Číne a najzadlženejší developer na svete, zápasí s dlhmi vo výške viac ako 300 miliárd USD. Kolaps skupiny by mohol spôsobiť otrasy v sektore nehnuteľností v Číne aj mimo nej.



Spoločnosť v piatok (3. 12.) uviedla, že dostala od veriteľov žiadosť o zaplatenie ďalších približne 260 miliónov USD.



To podnietilo vládu provincie Kuang-tung, kde spoločnosť sídli, predvolať si predsedu predstavenstva Chuej Kcha Jena. Neskôr vo vyhlásení vláda uviedla, že na žiadosť Evergrande pošle k developerovi pracovnú skupinu, ktorá bude dohliadať na riadenie rizík, posilnenie vnútornej kontroly a udržiavanie normálnej prevádzky.



V sérii zjavne koordinovaných vyhlásení sa čínska centrálna banka, bankový a poisťovací regulačný úrad a regulačný úrad pre burzu a cenné papiere snažili ubezpečiť trhy, že akékoľvek riziká pre širší sektor nehnuteľností udržia pod kontrolou.



Krátkodobé riziká spôsobené jedinou realitnou firmou neohrozia získavanie finančných prostriedkov na trhu v strednodobom a dlhodobom horizonte, uviedla Čínska ľudová banka a dodala, že predaj bytov, nákup pozemkov a financovanie „sa už v Číne vrátili do normálu“.



