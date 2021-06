Odklad splátok bankových úverov ovplyvňuje bonitu klienta

Bratislava 30. júna (TASR) – Hoci sa v stredu končí platnosť rámcových pravidiel pre individuálnu reštrukturalizáciu, klientov bánk sa táto zmena nedotkne. Banky už od apríla posudzujú žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver a prípadný odklad splátok má negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta. Upozornila na to Slovenská banková asociácia (SBA).



Rámcové pravidlá pre individuálnu reštrukturalizáciu spracoval bankový sektor na základe aktuálnej situácie v januári a ich platnosť sa končí posledným júnovým dňom. „Pre klientov sa však po tomto termíne nič nemení. V prípade, ak klient už využil legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokáže vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame, aby kontaktoval svoju banku a požiadal o riešenie svojej finančnej situácie,“ upozornila SBA.



Usmernenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo z apríla minulého roka, ktoré umožnili využitie výnimiek pri plnení štandardných povinností európskych bánk v oblasti kapitálových požiadaviek, boli platné do konca marca. Klienti podľa nich mohli požiadať o odklad splátok úverov bez negatívneho záznamu v úverovom registri.



SBA podotkla, že banky majú záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.