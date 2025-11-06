< sekcia Ekonomika
UNIZA: Odklad predného brzdového svetla pripraví štát o milióny eur
Svetlo by podľa novely malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.
Autor TASR
Žilina 6. novembra (TASR) - Odklad účinnosti zákona umožňujúceho dobrovoľné používanie predného brzdového svetla (PBS) na motorových vozidlách bude stáť štátny rozpočet ročne minimálne 186 miliónov eur. V reakcii na odloženie účinnosti schváleného zákona na 1. január 2029 to uviedol dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Miloš Poliak.
Výskumný tím pod jeho vedením vypracoval detailnú ekonomickú analýzu dlhodobých prínosov PBS na Slovensku. „Podľa najnovších výpočtov, ktoré vychádzajú z dát z najväčšieho európskeho výskumu v reálnej premávke, dobrovoľné vybavenie len 20 percent slovenských vozidiel predným brzdovým svetlom prinesie za päť rokov kumulatívnu úsporu vo výške 931,75 milióna eur,“ priblížil Poliak. Tieto prostriedky predstavujú hodnotu odvrátených škôd na majetku, nákladov na zdravotnú starostlivosť a strát na ekonomickej produkcii v dôsledku dopravných nehôd.
Upozornil, že prognózy vychádzajú z výsledkov rozsiahleho testovania v Trenčianskom a Žilinskom kraji v roku 2023, kde bolo PBS vybavených len 0,4 % vozidiel. Aj pri takomto nízkom počte sa podarilo podľa jeho slov dosiahnuť reálne úspory vo výške 29,5 milióna eur a zachrániť jeden ľudský život.
„Nejde o dohady, ale o tvrdé dáta z reálnej slovenskej premávky. Analýza jasne ukazuje, že predné brzdové svetlo je jedným z najrentabilnejších bezpečnostných opatrení, aké môžeme prijať. Investícia v hodnote pár eur na jedno vozidlo má návratnosť v stovkách miliónov pre celú spoločnosť,“ uviedol Poliak.
Doplnil, že z čisto ekonomického a bezpečnostného hľadiska by odporúčal dobrovoľné zavedenie PBS už od 1. januára 2026. „Jednoducho si nemôžeme dovoliť čakať a prichádzať o tieto peniaze a životy,“ dodal Poliak.
PBS ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N umožňuje novela zákona o cestnej premávke. Svetlo by podľa novely malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.
Výskumný tím pod jeho vedením vypracoval detailnú ekonomickú analýzu dlhodobých prínosov PBS na Slovensku. „Podľa najnovších výpočtov, ktoré vychádzajú z dát z najväčšieho európskeho výskumu v reálnej premávke, dobrovoľné vybavenie len 20 percent slovenských vozidiel predným brzdovým svetlom prinesie za päť rokov kumulatívnu úsporu vo výške 931,75 milióna eur,“ priblížil Poliak. Tieto prostriedky predstavujú hodnotu odvrátených škôd na majetku, nákladov na zdravotnú starostlivosť a strát na ekonomickej produkcii v dôsledku dopravných nehôd.
Upozornil, že prognózy vychádzajú z výsledkov rozsiahleho testovania v Trenčianskom a Žilinskom kraji v roku 2023, kde bolo PBS vybavených len 0,4 % vozidiel. Aj pri takomto nízkom počte sa podarilo podľa jeho slov dosiahnuť reálne úspory vo výške 29,5 milióna eur a zachrániť jeden ľudský život.
„Nejde o dohady, ale o tvrdé dáta z reálnej slovenskej premávky. Analýza jasne ukazuje, že predné brzdové svetlo je jedným z najrentabilnejších bezpečnostných opatrení, aké môžeme prijať. Investícia v hodnote pár eur na jedno vozidlo má návratnosť v stovkách miliónov pre celú spoločnosť,“ uviedol Poliak.
Doplnil, že z čisto ekonomického a bezpečnostného hľadiska by odporúčal dobrovoľné zavedenie PBS už od 1. januára 2026. „Jednoducho si nemôžeme dovoliť čakať a prichádzať o tieto peniaze a životy,“ dodal Poliak.
PBS ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N umožňuje novela zákona o cestnej premávke. Svetlo by podľa novely malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.