Odklon letu na iné letisko spôsobuje najčastejšie nepriaznivé počasie

Bratislava 27. januára (TASR) - Nepriaznivé počasie, technické problémy či núdzová situácia, aj to sú dôvody, ktoré môžu spôsobiť, že let bude presmerovaný na iné letisko, ako bolo pôvodne plánované. Kompenzácie a všetky náhrady aj v prípade odkloneného letu poskytujú cestujúcim letecké spoločnosti, s ktorými cestovali a u ktorých zakúpili letenku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Tóthová.



Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok muselo vo štvrtok 18. januára pristáť na inom letisku aj lietadlo z Dominikánskej republiky. Namiesto Bratislavy bolo odklonené do Viedne, potvrdila Tóthová.



"Odklony (diverty) lietadiel sa vykonávajú len v operatívnych prípadoch, znamená to, že lietadlo pristane na inom ako vopred plánovanom letisku, kde to prevádzkové podmienky dovoľujú. Rozhodnutie o odklone letu na iné letisko je plne v kompetencii kapitána alebo posádky lietadla," vysvetlila Tóthová.



O presmerovaní lietadla môže pilot rozhodnúť napríklad pri hustej hmle, silnom nárazovom vetre či ak mu v pristátí na pôvodnom letisku bráni búrka s bleskami alebo husté sneženie. Lietadlo môže pristáť na inom ako pôvodne plánovanom letisku aj v prípade technických problémov lietadla či v situácii, ak sa niekomu na palube náhle zhorší zdravotný stav.



Ak sa cestujúci z dôvodu odkloneného letu ocitnú na inom letisku, ako mali pôvodne pristáť, Tóthová radí počkať na pokyny letiskového personálu. Ten by mal cestujúcim poskytnúť informácie o ďalšom priebehu cesty do ich finálnej destinácie.



Avšak kompenzácie i prípadné náhrady má poskytnúť cestujúcim letecká spoločnosť, s ktorou cestovali. "V prípade presmerovania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhradnú dopravu do cieľovej destinácie a prípadne ďalšie náhrady," vysvetlila Tóthová.



Cestujúci majú v takýchto prípadoch najčastejšie nárok na bezplatné občerstvenie, ak je to nutné, tak aj na ubytovanie. "Letisko je v tomto prípade len sprostredkovateľom takejto náhrady. V takomto prípade sa obráti letisko na leteckú spoločnosť so žiadosťou o autorizáciu takéhoto občerstvenia pre cestujúcich," priblížila Tóthová s tým, že ak to letecká spoločnosť potvrdí, letisko potom cestujúcim poskytne dopravu či občerstvenie, v prípade nutnosti aj ubytovanie.