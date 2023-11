Odlev dividend z Česka do cudziny vzrástol

Praha 5. novembra (TASR) - Odlev dividend z Česka sa opäť zrýchľuje a tento rok už atakuje rekordnú úroveň z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu. Od januára do konca augusta bolo podľa predbežných údajov Českej národnej banky (ČNB) vyplatených do zahraničia na dividendách a úrokoch 286,3 miliardy Kč (11,73 miliardy eur). To je medziročne o 27 % viac. Informoval o tom server novinky.cz.



"Za tohtoročným vyšším odlevom dividend sú vyššie zisky podnikov v zahraničnom vlastníctve. Medziročne sa zvýšili o 19,5 %, to znamená o 63 miliárd Kč," povedal pre Právo analytik UniCredit bank Jiří Pour. Doplnil, že miera reinvestovaných ziskov, ktorá ešte pravdepodobne prejde revíziou, klesla tento rok podľa údajov ČNB z 30 na 26 % a priblížila sa tak úrovni bežnej v období medzi poslednou finančnou krízou a pandémiou COVID-19 v rokoch 2010 až 2019.



Výplaty dividend vrcholia väčšinou v 3. štvrťroku. Za celý minulý rok odtieklo do zahraničia na dividendách a úrokoch z titulu priamych zahraničných investícií 331 miliárd Kč a podiel reinvestovaných ziskov za celý rok 2022 predstavoval 35 %. Rok predtým si materské firmy českých podnikov nechali vyplatiť 193 miliárd Kč, pričom podiel reinvestícií bol 45 %.



Rekordným bol rok 2019 s odlevom kapitálu z českých firiem do zahraničných materských koncernov vo výške 353 miliárd Kč. "Je tu vysoká šanca, že tento rok by mohol padnúť rekord, to sa však ešte uvidí na základe revízií," dodal Pour.



Dividendy sú politicky tradične citlivá téma. Ako uviedla česká vláda v aktualizovanom vyhlásení zo začiatku marca, "bude riešiť otázku odlevu dividend do zahraničia s cieľom zvyšovať atraktivitu a investovanie v ČR zvýhodnením reinvestícií späť do českej ekonomiky".



(1 EUR = 24,414 CZK)