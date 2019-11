Odmena poslancov Zastupiteľstva TSK bude vo výške minimálnej mzdy

Trenčín 25. novembra (TASR) – Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) budú od januára budúceho roku dostávať mesačné odmeny vo výške minimálnej mzdy v príslušnom kalendárnom roku. Zásady odmeňovania schválil v pondelok krajský parlament.



Podľa šéfky finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej bola doteraz výška odmeny poslancov 550 eur, v roku 2020 to bude 580 eur. Poslanci samosprávneho kraja, ktorí sú predsedovia komisií pri Zastupiteľstve TSK, dostanú k mesačnej odmene príplatok vo výške 50 eur.



„Vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2006 neboli upravované paušálne náhrady poslancov samosprávneho kraja, navrhuje sa zvýšenie výšky náhrad výdavkov, ktoré poslancom vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie,“ doplnila Ozimová.



Poslanci, ktorých bydlisko je od Trenčína vzdialené do 39 kilometrov, si mesačne na náhradách výdavkov prilepšia o 100 eur, pri vzdialenosti od 40 do 59 kilometrov to bude 135 eur a nad 60 kilometrov 170 eur mesačne.