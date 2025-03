Odmeny v Deutsche Bank vzrástli na desaťročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 15. marca (TASR) - Deutsche Bank bola štedrá a za minulý rok vyplatila zamestnancom najväčšie odmeny za celú dekádu po tom, čo jej prudký nárast obchodov a príjmov z obchodovania v minulom roku priniesol dobré výsledky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Najväčší nemecký veriteľ vyplatil zamestnancom až 2,5 miliardy eur vo forme variabilnej odmeny za ich prácu v roku 2024, uvádza sa vo výročnej správe zverejnenej vo štvrtok (13. 3.). To predstavuje nárast o 26 % oproti predchádzajúcemu roku.



Prispel k tomu aj nový systém odmeňovania, ktorý umožňuje väčšiemu počtu zamestnancov získať bonusy, uviedla banka.



V minulom roku Deutsche Bank profitovala zo silného obchodovania s cennými papiermi a menami s pevným výnosom, ako aj z výhod investovania v rámci poradenskej divízie. Tržby jej podnikovej a retailovej divízie však klesli.



Banka so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom zároveň uviedla, že v divízii investičného bankovníctva očakáva aj v roku 2025 nárast tržieb. Analytici, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, jej predpovedajú nárast tržieb v priemere o 7 % na 11,3 miliardy eur.



Generálny riaditeľ Christian Sewing sa od nástupu do funkcie v roku 2018 snaží rovnomernejšie vyvážiť aktivity banky medzi jej štyri hlavné divízie - investičného bankovníctva, firemného bankovníctva, retailového bankovníctva a správy aktív, aby znížil závislosť od nestálych ziskov z obchodovania.



Celkovo sa počet zamestnancov banky s vysokými príjmami, viac ako 1 milión eur, vlani zvýšil na 647 z 505 osôb. A to najmä vďaka vysokej výkonnosti investičnej banky. Štyria zamestnanci Deutsche Bank zarobili každý viac ako 10 miliónov eur, jeden z nich dokonca až 18 miliónov eur.



Fond odmien pre investičnú divíziu sa v roku 2024 zvýšil o 32 %, uviedla Deutsche Bank.



Sewing dostal za rok 2024 celkovo 9,8 milióna eur v porovnaní so sumou 8,7 milióna eur rok predtým.