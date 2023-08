Odobrili osvedčenie na projekt geotermálnej energie v Košickej kotline

Bratislava 23. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na vydanie osvedčenia o tzv. významnej investícii na projekt "Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline", ktorý je strategickou inžinierskou infraštruktúrou celonárodného významu. Žiadateľom je štátna spoločnosť MH Teplárenský holding, ktorá požiadala o osvedčenie, že významná investícia je vo verejnom záujme. Návrh predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Investičný projekt je zameraný na výstavbu infraštruktúry na zabezpečenie celoročnej dodávky tepla do teplárne a sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Košice z geotermálnych stredísk Svinica - Ďurkov tepelným napájačom celkovej dĺžky 15,3 km s uvažovaným tepelným výkonom 30 megawattov tepelných (MWt) a s predikciou využitia tepla aj zo strediska Olšovany a Bidovce až do výkonu 90 MWt," uviedlo MH.



Zároveň sú identifikované oblasti využitia zvyškového tepla z vratného potrubia horúcovodu s výhľadom jeho budúcich dodávok na trase tepelného napájača. Uskutočnením investičného projektu sa podľa MH napĺňajú opatrenia zamerané na klimatickú neutralitu SR.



"Investičný projekt výrazným spôsobom prispieva k plneniu cieľov dodávok tepla a chladu z geotermálnej energie v SR do roku 2030, vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030, schváleného uznesením vlády SR č. 606 z 11. decembra 2019, ide preto o stavbu strategickej inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu," uzavrelo MH.