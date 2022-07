Odobrili založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Bratislava 13. júla (TASR) – Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania by mala byť založená do 31. júla tohto roka. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu na online rokovaní odobrila vláda. Kabinet odsúhlasil zakladateľskú zmluvu aj stanovy agentúry.



Návrh z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) obsahuje návrh zakladateľskej zmluvy vo vzťahu k založeniu agentúry, ktorá má byť uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR, a návrh stanov agentúry.



Založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania predpokladá zákon o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý schválila Národná rada (NR) SR 25. mája tohto roka. Agentúra má mať formu záujmového združenia právnických osôb, pričom na jej založenie sa vyžaduje písomná zakladateľská zmluva uzavretá zakladateľmi. Ďalej zákon predpokladá existenciu stanov, ktoré určia zásady hospodárenia agentúry.



Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a minister financií sú podľa materiálu poverení zabezpečiť založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania do 31. júla 2022, ako aj zabezpečiť výkon funkcie člena v nej. Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.