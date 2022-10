Odobrili zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MPRV

Bratislava 19. októbra (TASR) - Vláda v stredu súhlasila so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2019 až 2021 sa týka prostriedkov vo výške 2.085.841,20 eura. Tie boli v roku 2021 viazané v rozpočte kapitoly MPRV a boli určené na nákup softvéru, rekonštrukciu a technické zhodnotenie budov, nákup mobilného školiaceho strediska a nákup poľnohospodárskej techniky a strojov, prístrojov a zariadení," priblížil agrorezort.



Vzhľadom na to, že uvedené kapitálové výdavky nie je možné v plnom rozsahu použiť na pôvodne stanovený účel, navrhlo MPRV zmeniť účel použitia a uvoľniť zvyšné viazané kapitálové výdavky v sume 1.705.841,20 eura na bežné výdavky na podporu štátnej pomoci poskytovanej farmárom v poľnohospodárskej prvovýrobe.



Čiastka 380.000 eur by sa podľa MPRV mala použiť na kapitálové výdavky na zabezpečenie aplikačného rozvoja na úpravu informačných systémov, ako aj systémov zabezpečujúcich elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov.