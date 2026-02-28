< sekcia Ekonomika
Odobroníci: Registrácie nových osobných áut v januári klesol o 15 %
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Na Slovensku bolo v januári zaregistrovaných 5591 nových osobných automobilov, čo je medziročný pokles o 15,35 %. Registrácie malých úžitkových automobilov kategórie N1 sa s počtom 567 znížili iba o 1,56 %. Informoval o tom Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.
Najčastejšie mali nové osobné vozidlá benzínový hybridný motor. Autá s týmto pohonom si zadovážilo 37,11 % majiteľov. Na druhom mieste tesne skončili automobily s čisto benzínovými motormi (36,09 %) a tretím najčastejším pohonom boli naftové motory (11,63 %). Zároveň sa potvrdil trend rastúceho záujmu o elektromobily z minulého roka. V januári si batériové osobné auto kúpilo 340 majiteľov, čo je 6,1 % z celkového počtu.
Počet registrácií nových nákladných automobilov do 12 ton (kategória N2) vzrástol s počtom 38 vozidiel na viac ako dvojnásobok, keď v januári 2025 ich bolo iba 14. V kategórii N3 (nad 12 ton) zaznamenal ZAP spolu 303 vozidiel. V roku 2025 bol počet registrovaných vozidiel 241, čo znamená, že prišlo k nárastu o 25,73 %.
Na viac ako dvojnásobok medziročne vzrástol aj počet nových autobusov. Tých si dopravcovia registrovali 51, čo v porovnaní s rokom 2025 (21 autobusov) predstavuje nárast o 142,86 %.
