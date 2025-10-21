< sekcia Ekonomika
Odolnosť bankového sektora by sa prevzatím eurosmernice mala posilniť
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Odolnosť bankového sektora na Slovensku by sa mala vďaka prevzatiu európskej smernice posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.
Dôvodom predloženia návrhu je podľa MF transpozícia európskej smernice, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
„Hlavným cieľom úprav obsiahnutých v smernici CRD VI je posilniť odolnosť bankového sektora v EÚ a zaistiť lepšiu ochranu finančnej stability. Smernica CRD VI podporuje harmonizáciu rámca bankového dohľadu a v konečnom dôsledku prehlbuje vnútorný trh pre bankovníctvo. Smernica CRD VI preberá do európskej legislatívy súbor reforiem medzinárodných štandardov (Basel III) dohodnutých Bazilejským výborom pre bankový dohľad,“ spresnil rezort financií.
Súčasťou návrhu sú aj novely ďalších zákonov súvisiace s transpozíciou smernice CRD VI, úpravy súvisiace s transpozíciou smerníc a spresnením transpozície smerníc v oblasti bankovníctva a riešenia krízových situácií finančných inštitúcií. Tie sa zameriavajú najmä na riešenie existujúcich nedostatkov regulačného rámca a posilnenie stability a odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu.
