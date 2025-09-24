< sekcia Ekonomika
Odolnosť bankového sektora sa transpozíciou eurosmernice má posilniť
Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Odolnosť bankového sektora v SR by sa transpozíciou európskej smernice mala posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je podľa MF transpozícia európskej smernice, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
„Hlavným cieľom úprav obsiahnutých v smernici CRD VI je posilniť odolnosť bankového sektora v EÚ a zaistiť lepšiu ochranu finančnej stability. Smernica CRD VI podporuje harmonizáciu rámca bankového dohľadu a v konečnom dôsledku prehlbuje vnútorný trh pre bankovníctvo. Smernica CRD VI preberá do európskej legislatívy súbor reforiem medzinárodných štandardov (Basel III) dohodnutých Bazilejským výborom pre bankový dohľad,“ spresnil rezort financií.
MF SR v predkladacej správe dodalo, že súčasťou návrhu zákona sú aj novely ďalších zákonov súvisiace s transpozíciou smernice CRD VI, úpravy súvisiace s transpozíciou smerníc a spresnením transpozície smerníc v oblasti bankovníctva a riešenia krízových situácií finančných inštitúcií. Tie sa zameriavajú najmä na riešenie existujúcich nedostatkov regulačného rámca a posilnenie stability a odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu.
