Odopretie rodičovského dôchodku treba podať do konca augusta

Bratislava 15. augusta (TASR) - Pracujúce deti poberateľov dôchodku, ktoré chcú odoprieť rodičom rodičovský dôchodok alebo ho presmerovať, musia podať vyhlásenie do konca augusta. Ak dieťa súhlasí, aby jeho rodič tento príspevok dostával, nemusí urobiť nič, Sociálna poisťovňa (SP) mu ho po splnení podmienok vyplatí automaticky. Vo štvrtok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



"Lehota 31. august 2024 je dôležitým termínom na odopretie alebo presmerovanie rodičovského dôchodku zo strany detí pre tých rodičov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek počas roka 2025. Toto vyhlásenie môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek," uviedol Kontúr.



Doplnil, že do konca augusta je možné podať aj vyhlásenie, ak už dieťa nechce, aby jeho rodič dostával tento príspevok. Nárok na rodičovský dôchodok zanikne najskôr od 1. januára 2028, teda päť rokov po tom, ako vznikol.



Hovorca spresnil, že ak deti súhlasia, aby ich rodičia dostávali rodičovský dôchodok, tak nie je potrebné urobiť nič. Nárok naň im vznikne bez podania žiadosti a poisťovňa ho poberateľovi dôchodku prizná automaticky. V prípade, že dieťa zmení svoj názor a odopretý príspevok chce rodičovi priznať, tak zmenu vyhlásenia môže urobiť rovnako do konca augusta cez formulár Zrušenie, respektíve zmena vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.



Termín na podanie vyhlásenia platí rovnako pre dieťa, ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti a súhlasí s tým, aby náhradnému rodičovi bol priznaný rodičovský dôchodok.



"Podať, respektíve zmeniť či zrušiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné urobiť priamo v Elektronickom účte poistenca alebo prostredníctvom formulára Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok," uzavrel Kontúr.



Rodičovský príspevok dostalo podľa SP v júni tohto roka viac ako 900.000 ľudí. Poisťovňa od začiatku vyplácania tohto príspevku posúdila nároky takmer 1,15 milióna poberateľov dôchodku. Vlani od marca do augusta doručila 976 vyhlásení o nepriznaní rodičovského dôchodku.