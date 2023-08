Odopretie si cigariet môže pomôcť budovaniu si finančnej rezervy

Bratislava 19. augusta (TASR) - Prieskumy ukazujú, že takmer štvrtina Slovákov nemá finančnú rezervu. Odoprenie malých prehreškov, ako sladkostí, ciest taxíkom či cigariet môže pomôcť pri vytvorení finančnej rezervy. Upozornila na to spoločnosť Swiss Life Select Slovensko.



Ako najčastejší dôvod nevytvorenia finančnej rezervy uvádzajú občania Slovenska rast cien a nízky príjem. Množstvo ľudí s vytvorenou finančnou rezervou ju použilo na udržanie životného štandardu v čase nízkeho príjmu.



"Finančná rezerva vznikne, ak si začnete odkladať peniaze, a teda poľavíte zo svojho súčasného životného štandardu. Myslite na to, že to robíte preto, aby ste nemuseli výrazne okresávať svoj životný štandard v budúcnosti, keď nastanú nečakané finančné problémy," odporučil finančný analytik zo Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar.



Kombinácia času a zloženého úročenia síce zvyšujú hodnotu rezervy, inflácia však zníži jej kúpnu silu. Pri budovaní finančnej rezervy je dobré začať si odkladať peniaze v menších sumách. Napríklad pri desiatich investovaných eurách mesačne je možné našetriť 3500 eur za 15 rokov.



"Ak neviete, ako začať s budovaním finančnej rezervy, oslovte nezávislého finančného sprostredkovateľa. On vám spraví audit výdavkov a vytvorí finančný plán, aby ste mohli žiť život podľa vlastných predstáv," uzavrel Škriniar.