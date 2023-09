Ódor: Implementačnú zmluvu o elektrine spečatíme asi budúci týždeň

Bratislava 13. septembra (TASR) - Implementačná zmluva vlády so Slovenskými elektrárňami o cenách elektriny na budúci rok by sa mohla podpísať pravdepodobne budúci týždeň. Predpokladá to dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Znamenalo by to, že silová zložka elektriny by pre všetky domácnosti zostala na rovnakej úrovni ako tento rok.



Predseda vlády pripomenul, že v prípade elektriny pôsobí priamo na Slovensku producent, s ktorým sa dá dohodnúť na cenovej politike. "To je tá implementačná zmluva, ktorú som sľúbil už niekoľkokrát a dúfam, že budúci týždeň to aj spečatíme," avizoval Ódor po stredajšom rokovaní vlády. Pomáha tomu aj postupne sa zvyšujúci výkon tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorý minulý týždeň fungoval už na 95 %.







V prípade plynu a nepriamo aj tepla, ktoré sa z neho často vyrába, takýto postup nie je možný. Nárast ceny komodity tak niekto musí zaplatiť, upozornil Ódor. Vláda pod jeho vedením bude podľa neho hľadať možnosti, ako pomôcť adresnejšie najmä nízkopríjmovým domácnostiam. Rozhodovať však o tom už nebude.



"Budeme v rozpočte navrhovať istú adresnejšiu formu kompenzácie. Ale bude to ďalšia vláda, ktorá povie, že v rámci rozpočtu si vie predstaviť väčšiu kompenzáciu, plošnejšiu, inú. To je na budúcej vláde," dodal Ódor. Nový kabinet by mal vzniknúť po predčasných voľbách, ktoré sa uskutočnia 30. septembra.