Ódor je presvedčený, že dofinancovanie detských domovov sa dorieši

Bratislava 18. mája (TASR) - Predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor je presvedčený o tom, že kabinetu sa podarí doriešiť otázku dofinancovania centier pre deti a rodiny, a to štátnych i neštátnych. Verí, že nie je potrebné pripravovať sa na katastrofické scenáre. Skonštatoval to počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Ódor uviedol, že o problematike aj o doterajších krokoch rezortu ho informovala aj ministerka práce Soňa Gaborčáková.



"Ja aj ministerka chápeme akútnu potrebu zabezpečenia finančných prostriedkov na starostlivosť o deti v centrách pre deti a rodiny. A to nielen v neštátnych, lebo podľa mojich informácií majú aj štátne centrá podobný problém s finančnými prostriedkami," uviedol.



Nie je podľa neho úplne pravda, že neštátnym centrám neboli kompenzované zvýšené náklady cien energií a dosahy inflácie. Pripomenul, že v roku 2022 boli zverejnené viaceré schémy pomoci, ktoré boli účelovo poskytnuté na financovanie výdavkov súvisiacich s rastom cien energií. "To, že to nie je dostatočné, chápeme asi všetci. Práve preto zapadá do priorít vlády, že sa budeme snažiť pomáhať tým skupinám obyvateľstva, ktoré to potrebujú," uviedol s tým, že aj detské domovy do tohto spadajú.



Premiér tak reagoval na otázku poslanca Petra Cmoreja (SaS) o financovaní neštátnych detských domovov. Pýtal sa aj na kompenzácie nákladov súvisiacich s infláciou. Cmorej upozornil, že ak neštátne detské domovy nezískajú dodatočné financie, štát sa bude musieť koncom roka postarať o stovky detí umiestnených do náhradnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach.